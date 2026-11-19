Etkinlik ve katılım:

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi. Prof. Dr. Kemal Göral'ın moderatörlüğünde gerçekleşen program öğrenci ilgisinin yoğun olduğu bir oturum olarak gerçekleşti ve Koşukavak kariyerinin kilometre taşlarını, mesleki tercihlerini ve pratikte edindiği tecrübeleri aktardı.

Kariyer basamakları:

Koşukavak, teknik direktörlüğe geçmeden önce uzun bir asistanlık süreci geçirdiğini belirterek mesleki olgunlaşmanın önemine vurgu yaptı. 2004 yılında Ankara Spor'un Süper Lig'e yükseldiği dönemde asistan antrenör olarak görev yaptığına değindi ve futbol oynamak ile futbol oynatmanın farklı beceriler gerektirdiğini ifade etti.

Teknik direktörlüğe hazırlık sürecini anlatırken gözlem ve öğrenmeye verdiği önemi vurgulayan Koşukavak, dönemin deneyimli teknik adamlarını takip ederek kendi metodolojisini oluşturduğunu anlattı. Uzun süreli asistanlık dönemine dikkat çekerek, 'Ben 12 sene asistanlık yaptım' dedi ve bir işin ustalığa ulaşması için çırağı olunması gerektiğini belirtti. Hazır hissettiği gün tek başına çalışmaya başladığını söyledi.

Altay'da kısa bir görev devresinin ardından İstanbulspor'a geçtiğini anlatan Koşukavak, burada kısıtlı imkanlar ve zorlu şartlarla mücadele ettiğini, bu dönemin kariyerinde belirleyici olduğunu aktardı. Koşukavak, 'Şartlar çok zordu, kadromuz küçüktü. Başarılı olmam gerekiyordu. Kulübün hedefi takımın ligde kalmasıydı. Çok şükür, takımı bir üst lige çıkararak şampiyon yaptık. İstanbulspor benim kırılma anım oldu' ifadelerini kullandı.

Futbol anlayışı ve çalışma disiplini:

Koşukavak, futbolda sadece atletik hazırlığın yeterli olmadığını, oyunun taktiksel ve zihinsel boyutlarının da sistematik olarak çalışılması gerektiğini vurguladı. 'Futbol sadece atletizm değil, bir oyundur' yaklaşımını benimseyen teknik adam, antrenmanlarda taktiksel farklılıklar oluşturarak maç içinde avantaj sağlamaya odaklandığını söyledi.

2016 yılında uyguladığı farklı antrenman ve taktik yöntemlerin İstanbul'da tanınmasına katkı sağladığını belirten Koşukavak, Gaziantep'te görev yaptığı dönemde de zorlu süreçlerin mesleki gelişiminde etkili olduğunu aktardı. Başarı için sürekli öğrenme, mesleğe bağlılık ve yoğun çalışma gerektiğini söyleyerek, 'İşimle yaşadım, çok çalıştım' dedi.

Günlük yaşamından örneklerle çalışma disiplinini somutlaştıran Koşukavak, bir kafede otururken oyuncularını beklediği sırada bile taktik çalışmalar yaptığı anekdotunu paylaştı: 'Çok çalıştım, evet çalışmadan olmuyor. Biraz da Allah yardım etti. Ama işime çok sadakatliydim. Bu oyun sahasıyla yaşadım.' İzmir'de sık gittiği bir kafede, daha sipariş vermeden 'Hocam, oyuncular geldi' diyerek kendisine yardımcı olunmasının bile mesai anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve Koşukavak'ın mesleki tecrübelerini paylaşmasıyla sona erdi. Öğrenciler, teknik direktörlüğe dair hem pratik tavsiyeler hem de uzun soluklu bir kariyer inşa etmenin gerektirdiği yaklaşım hakkında doğrudan gözlem fırsatı buldu.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİ, FUTBOL ANLAYIŞINI VE MESLEKİ TECRÜBELERİNİ ANLATTI.