Kocaeli'de trafik eğitim parkında bin 330 öğrenciye acil durum ve trafik bilinci verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak amacıyla Trafik Eğitim Parkı'nda sürdürülen eğitim programını devam ettiriyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren yürütülen çalışmalarda bin 330 öğrenci teorik ve uygulamalı eğitimlerle trafik güvenliği hakkında bilgilendirildi.

eğitim içeriği:

Eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, işaret ve levhaların anlamları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken davranışlar hem sınıf içi anlatımla hem de görsellerle anlatıldı. Programda ayrıca geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol verme ve temel güvenlik önlemleri üzerinde duruldu.

uygulama ve sonuçlar:

Emniyet, Jandarma ve İtfaiye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini aktardı. Teorik anlatımların ardından özel olarak hazırlanan parkurda uygulama yapan çocuklar, öğrendiklerini pratikte deneyimleme fırsatı buldu. Eylül ayından bu yana sürdürülen programın katılımcı sayısı bin 330 olarak kayda geçti.

Belediye yetkilileri, erken yaşta kazanılan trafik bilincinin trafikte güvenli davranışları artıracağını ve olası kazaların önlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimlerin devam edeceği ve farklı okullardan öğrenci gruplarının programa dahil edileceği ifade edildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TRAFİK EĞİTİM PARKI'NDA DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICINDAN BU YANA 1.330 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILDI.