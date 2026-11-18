Konya-Antalya D-687 kara yolunda kaza:

Konya-Antalya D-687 kara yolunun Demirkapı Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen hafif ticari araç yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi. Olayda aynı aileden olmak üzere 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve olay yeri müdahalesi:

Kazada araç sürücüsü olarak belirtilen M.C. idaresindeki ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolün kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralılara acil müdahalede bulundu.

Yaralıların durumu ve sevk:

Kazada yaralananların sürücü M.C., eşi D.C. ile çocukları A.E.C. (9) ve S.C. (11) olduğu bildirildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi.

Kazanın kesin sebebi, jandarma ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından netleşecek. Aynı aileden birden fazla kişinin yaralanması, acil müdahale ve hastane sevklerinin önemini bir kez daha gösterdi.

ANTALYA-KONYA D-687 KARAYOLUNDA HAFİF TİCARİ ARACIN 50 METRE ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AYNI AİLEDEN 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.