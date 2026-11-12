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Demirözü'de çiftçilere gıda güvenliği ve besicilikte uygulamalı bilgiler sunuldu

Bayburt Üniversitesi'nin Demirözü'de düzenlediği panelde çiftçilere gıda güvenliği, katkı maddeleri ve hayvan besleme hataları anlatıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Demirözü'de çiftçilere gıda güvenliği ve besicilikte uygulamalı bilgiler sunuldu

Demirözü'de bilim iletişimi paneli

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen Bİ’ Buluşma (Bilim İletişimi Buluşmaları) etkinlikleri kapsamında, 'COP31’e Doğru: Çiftçi Buluşmaları Paneli-10' Demirözü ilçesinde gerçekleştirildi. Program, çiftçileri güncel bilimsel bilgiyle buluşturmayı amaçladı.

panelde ele alınan konular:

Mustafa Köseoğlu taziye evinde yapılan panelde, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Sadık Çıvracı sunumlar yaptı. Konuşmalarda gıda güvenliğinin önemi, katkı maddelerinin insan sağlığına etkileri ve hayvan beslemede yapılan yanlış uygulamaların besiciliğe yansımaları gibi çiftçileri doğrudan ilgilendiren başlıklar ayrıntılı olarak anlatıldı.

kültür-sanat bölümünde yer alanlar:

Etkinliğin kültür-sanat bölümünde Arş. Gör. Dr. Zehra Eminoğlu Gököğlan ve Mustafa Gököğlan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Sunumlar ve dinletiler, tarım ve hayvancılık tartışmalarına sosyal ve kültürel bir boyut ekledi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yaşar Erdoğan ile akademisyenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı. Etkinlik, yerel üreticilere uygulamada yol gösterici bilgiler sunmayı hedefledi.

DEMİRÖZÜ’NDE ÇİFTÇİLERE GIDA GÜVENLİĞİ VE BESİCİLİK ANLATILDI

DEMİRÖZÜ’NDE ÇİFTÇİLERE GIDA GÜVENLİĞİ VE BESİCİLİK ANLATILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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