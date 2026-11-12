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Marmara'da kuvvetli lodos uyarısı: rüzgâr hızı 90 kilometreye ulaşabilir

12-14 Kasım arasında Marmara'da, özellikle Balıkesir (Bandırma çevresi) için saatte 60-90 km hıza ulaşması beklenen kuvvetli lodos ve yağış uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmara'da kuvvetli lodos uyarısı: rüzgâr hızı 90 kilometreye ulaşabilir

Meteorolojik uyarı ve zaman aralığı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği, 12-14 Kasım tarihlerinde Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına beklediğini duyurdu. Uyarıya göre Balıkesir genelinde, özellikle Bandırma çevresinde rüzgârın öğle saatlerinden itibaren güçlenmesi öngörülüyor.

Rüzgârın beklenen seyri ve hızları:

Kuruma göre 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgârın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde 60-90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Etki alanı ve yağış beklentisi:

Uyarıda Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası başta olmak üzere Balıkesir genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli lodosla birlikte bölgede yağışlı hava da etkili olacak; özellikle 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde yağışların artabileceği, rüzgârın yön değiştirmesiyle hava sıcaklıklarının düşeceği öngörülüyor.

Balıkesir Valiliği, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiğini bildirdi.

Vatandaşlara kritik tedbirler:

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlardan balkon ve çatılarda bulunan gevşek eşyaları sabitlemeleri, ağaç ve direklerin yakınında bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça açık alanlarda vakit geçirmemeleri istendi.

Ayrıca Bandırma ve çevresinde yaşayanların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıları yakından takip ederek oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Marmara&#039;da lodos fırtınası bekleniyor, rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Marmara'da lodos fırtınası bekleniyor, rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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