Sanayiden podyuma: Bozok kangal yarışmasında birinci oldu

Sanayide yetişen kangal Bozok podyumda ödülle döndü

Sivas’ta 25 günlükken İsmail Demirkoparan tarafından sahiplenilen Bozok, sanayi ortamında büyüyüp iş yeri çalışanlarının maskotu haline geldi. Günlerinin büyük bölümünü sahibinin atölyesinde geçiren ve şu anda 1 yaşında olan Bozok, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kangal Güzellik Yarışması’nda büyük beğeni topladı.

Yarışma hazırlığı ve temizliği:

Sanayi ortamında zaman zaman tüyleri kirlenen Bozok, yarışma öncesi sahibi tarafından özenle temizlendi ve tüyleri arındırıldı. Yarışmaya katılım sürecinde yapılan bu hazırlık, jüri karşısına podyumda daha bakımlı bir görüntüyle çıkmasını sağladı. Sonuç olarak Bozok, 6-12 aylık kategoride birincilik kupası ve madalyayla ödüllendirildi.

sahibinin anlatımı ve günlük yaşamı:

Sahibi İsmail Demirkoparan, Bozok’un kendileri için sadece bir köpek olmadığını, üretim süreçlerinde moral kaynağı olarak yer aldığını belirtti. Demirkoparan, Bozok’un bazen lazer kesim hattı veya motor hattı gibi çalışma alanlarına kendi isteğiyle geldiğini; bu durumun iş yerinde çalışanlara ayrı bir sevinç verdiğini söyledi.

Demirkoparan, köpeğin beslenmesine özen gösterdiklerini ve doğal yapısına uygun şekilde beslendiğini ifade etti. Gerektiğinde dağ yürüyüşleri gibi dış gezileri aksatmadıklarını, beslenmesinde ise vitamin ve protein ağırlıklı gıdalar tercih ettiklerini aktardı.

Ayrıca Demirkoparan, Bozok’un karakterine de değinerek heybetli görünüşünün arkasında zaman zaman küskün ve inatçı bir mizacın bulunduğunu söyledi. Tüylerinin sanayi koşullarında kirlenebildiğini, bu nedenle yarışma günü özel hazırlık yapıldığını ve birinciliğin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ekledi.

Bozok’un sanayiden çıkarak podyumda boy göstermesi ve ödülle dönmesi, hem sahibinin hem de çalışanların gurur duyduğu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu başarı, köpeğin iş yeriyle kurduğu bağın ve sahibinin bakımının da bir sonucu olarak yorumlandı.

SİVAS’TA 25 GÜNLÜKKEN SAHİPLENİLEN VE SANAYİ ORTAMINDA BÜYÜYEN ‘BOZOK’ İSİMLİ KANGAL KÖPEĞİ VE KÖPEĞİN SAHİBİ İSMAİL DEMİRKOPARAN YARIŞMADA KAZANDIKLARI KUPA VE MADALYALARI GÖSTERDİ.