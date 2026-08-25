kök kanal tedavisinde süt dişlerini koruyacak yerli biyomateryal hedefi

Karabük Üniversitesi'nden süt dişleri için biyouyumlu dolgu çalışması:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri, süt dişlerinin kök kanal tedavisinde kullanılan dolgu materyalinin temel bileşenini değiştirerek daha yüksek biyouyumluluk ve enfeksiyon kontrolü sağlayan yeni bir biyomateryal geliştirmeyi amaçlayan bir AR-GE projesi yürütüyor.

Proje, Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Taibe Tokgöz Kaplan ile Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir tarafından hazırlanmış ve TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmacılar, geliştirilecek materyalin hem süt dişlerinde biyolojik uyumu artırmasını hem de süt dişi kök kanal enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalarla etkin mücadele etmesini hedefliyor.

Projenin amaçları ve öncelikleri:

Çalışmanın temel hedefleri arasında şu başlıklar öne çıkıyor: enfeksiyon kontrolünü güçlendirmek, süt dişlerinin doğal düşme zamanına kadar ağızda sağlıklı biçimde korunmasına katkı sağlamak ve çocuk diş hekimliğinde kullanılabilecek, doku dostu bir ürün prototipi ortaya koymak. Araştırmacılar ayrıca projenin ülke çapında dental malzeme altyapısına yerli ve milli bir ürün kazandırmasını amaçlıyor.

Kaplan projeyle ilgili olarak, süt dişlerinin pulpa yani sinir boşluğunu etkileyen durumlarda kök kanal tedavisine ihtiyaç doğduğunu, bu tedavilerde kullanılan materyallerin süt dişlerine ve alttaki daimi diş germlerine zarar vermemesi gerektiğini belirtiyor. Mevcut dolgu materyallerinin bazı dezavantajları bulunduğunu vurgulayan Kaplan, projenin bu olumsuzlukları azaltacak daha uyumlu bir prototip üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bilimsel yaklaşım, süreç ve beklentiler:

Projede pedodonti, endodonti ve malzeme biliminin multidisipliner bir yaklaşımla bir araya getirildiği belirtildi. Özdemir, biyomateryal AR-GE ve ürün geliştirme üzerine son 3 yıllık deneyimini projeye taşıdığını ve klinik öncesi testlerle en uygun formülasyonun belirleneceğini söylüyor. Araştırmacılar, geliştirilecek biyomalzemenin antibakteriyel etkinliğinin artırılmasına ve süt dişinin fizyolojik erime sürecine müdahale etmeyecek şekilde tasarlanmasına özen göstereceklerini ifade ettiler.

Proje ekibi, materyal prototipini 12 ay içinde hazırlamayı hedefliyor. Başarılı olması halinde geliştirilecek ürünün süt dişlerinin kök kanal tedavisinde enfeksiyon kontrolüne yönelik yeni uygulamalara katkı sunması ve erken süt dişi kayıplarının azaltılmasına destek olması bekleniyor.

Sonuç olarak KBÜ'nün yürüttüğü bu çalışma, çocuk diş hekimliğinde hem klinik gereksinimleri hem de sağlık teknolojileri altyapısını gözeten, yerli kaynaklı bir çözüm geliştirme amacını taşıyor. Ekip, prototip geliştirme ve test süreçleri tamamlandığında ürünün beklentileri karşılamasını ve pratik kullanım için bir adım atılmasını umuyor.

PROJE, KBÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. TAİBE TOKGÖZ KAPLAN (SAĞDA) VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. OLCAY ÖZDEMİR (SOLDA) TARAFINDAN HAZIRLANDI.