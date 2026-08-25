jinekolojik kanser tedavisinde yedi disiplinden ortak karar süreci

tedavi süreci tanı anından itibaren birlikte planlanıyor:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çelik, jinekolojik kanserlerde tedavi kararlarının tek bir hekimin değerlendirmesiyle sınırlı kalmadığını, kararların multidisipliner bir yapı içinde şekillendiğini vurguluyor. Kurumda jinekolojik kanser tanısı alan hastalar, tanı anından itibaren multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Konseyi gündemine alınıyor ve tüm adımlar ortak akılla belirleniyor.

konseyin yapısı ve görevleri:

Konseyde yalnızca cerrahi seçenekler değil; hastanın tanıdan tedavinin sonuna kadar geçeceği tüm aşamalar tartışılıyor. Cerrahinin kapsamı ve uygulanacak teknikler, ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi seçenekleri, hedefe yönelik tedavilerin uygunsuzluğu veya uygunluğu, genetik değerlendirmeler ve genç hastalarda doğurganlığın korunmasına yönelik yaklaşımlar birlikte ele alınıyor. Bu sayede her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planı oluşturuluyor.

yedi uzmanlık alanının rolleri:

Prof. Dr. Çelik, Jinekolojik Onkoloji Konseyi’nin Jinekolojik Onkoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Patoloji, Tıbbi Genetik ve Onkofertilite uzmanlarından oluştuğunu belirtiyor. Bu disiplinler birlikte çalışarak; görüntüleme ile hastalığın yaygınlığını, patoloji ile tümörün biyolojik özelliklerini, genetik değerlendirmelerle kalıtsal riskleri ve hedefe yönelik tedavi olasılıklarını ortaya koyuyor. Onkofertilite ekibi ise özellikle üreme çağındaki hastalarda doğurganlığın korunmasına yönelik seçenekleri değerlendiriyor.

kişiselleştirme kriterleri ve bilimsel takip:

Konseyde alınan kararlar hastanın genel durumu, hastalığın evresi, tümörün biyolojik özellikleri, görüntüleme ve patoloji bulguları, genetik risk faktörleri, yaşı ve çocuk sahibi olma isteği gibi çok sayıda kriterin değerlendirilmesine dayanıyor. Prof. Dr. Çelik, aynı tanıyı alan iki hastanın tedavisinin her zaman aynı olmayabileceğini vurgulayarak, tedavi planlarının bu kriterlere göre şekillendiğini belirtiyor.

Ayrıca, ekip uluslararası kongrelerde sunulan bilimsel çalışmalar, klinik araştırmalar ve tedavi kılavuzlarını yakından takip ediyor. Amaç, mevcut uygulamaları izlemekle kalmayıp, bilimsel olarak kanıtlanmış en güncel yaklaşımları uygun hastalara hızla ulaştırmak. Bu tutum, hastaların dünyadaki saygın onkoloji merkezlerinde uygulanan standartlara yakın tedavi alma fırsatını güçlendiriyor.

Prof. Dr. Çelik, kanser tedavisinde hiçbir branşın tek başına yeterli olmadığını, başarının temelinde bilgi paylaşımı, deneyim ve ekip çalışması olduğunu ifade ediyor. Jinekolojik Onkoloji Konseyi’nde her hasta ayrıntılı olarak değerlendiriliyor; ortak akılla en uygun tedavi kararı alınmaya çalışılıyor. Hedef sadece hastalığı tedavi etmek değil, aynı zamanda hastalara en yüksek yaşam kalitesini ve en iyi tedavi sonuçlarını sunmak olarak özetleniyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HÜSNÜ ÇELİK