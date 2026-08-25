Sürücü aracını çekip kurtuldu: Sarayköy'de seyir halindeki kamyonet alev aldı

olayın gelişimi:

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonetten aniden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı uygun bir yere çekerek araçtan indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve kontrol:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile jandarma kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu kamyonet ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma ve yetkililerce inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI. ALEV TOPUNA DÖNEN KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.