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Denizli'de mevlid kandilinde 571 gül: güzel ahlak mesajı sokaklara taşındı

Pamukkale İlçe Müftülüğü, Delikliçınar Yeni Camii'den Valiliğe 571 gül dağıtarak Mevlid Kandili'nde Hz. Muhammed'in güzel ahlak ve sevgi mesajını çıkardı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de mevlid kandilinde 571 gül: güzel ahlak mesajı sokaklara taşındı

gül dağıtımı ve etkinlik rotası:

Denizli'de Mevlid Kandili, Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafindan düzenlenen anlamlı bir gül dağıtımıyla karşılandı. Delikliçınar Yeni Camii önünden başlayıp Denizli Valiliği önüne kadar uzanan güzergâhta vatandaşlara toplam 571 adet gül takdim edildi. Hazırlanan güllerin sayısı, Hz. Muhammed'in doğum yılına atıfla özenle belirlendi ve dağıtım kandilin manevi atmosferine uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Etkinlik halktan yoğun ilgi gördü; din görevlileri dağıtım sırasında vatandaşlarla sohbet ederek Mevlid Kandili'nin anlamını anlattı ve Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında planlanan çalışmalara dair bilgi verdi. Dağıtımın yapıldığı güzergâh, hem sembolik hem de kamusal alanda ortak bir farkındalık oluşturmayı hedefledi.

mevlid-i nebi haftası ve güzel ahlak vurgusu:

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, program sırasında yaptığı konuşmada Mevlid Kandili'nin İslam dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Çörekçi, bu özel gecenin Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşrif ettiği gece olduğunu hatırlatarak, Kandil'in tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası ana temasının Hazreti Peygamber Efendimiz ve Güzel Ahlak olduğunu vurgulayan Çörekçi, Peygamber Efendimizin ahlakının sadece anılmakla kalmaması, hayatın her alanında benimsenmesi gerektiğini belirtti. Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlakla övüldüğünü hatırlatan müftü, hadislerde de ahlakın tamamlayıcı bir unsur olarak yer aldığını aktardı.

kültürel yankılar ve toplumsal beklenti:

Çörekçi, Peygamber Efendimizin hayatının şairler ve edebiyatçılar tarafından asırlardır işlendiğine de değindi ve Hasan bin Sabit, Şeyh Galip ve Mustafa Necati Bursalı gibi isimlerin şiirlerinde Hz. Muhammed'e duyulan sevginin taşındığını hatırlattı. Bu hatırlatmalar, Mevlid Kandili'nin kültürel bellekteki yerini ve ahlaki eğitimin toplum gündemindeki önemini ortaya koydu.

Programın sonunda Çörekçi, Mevlid Kandili'nin başta Denizli olmak üzere Türkiye ve İslam âlemine huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni etti ve Peygamber Efendimizin güzel ahlakının günlük yaşamda daha fazla karşılık bulması gerektiğini ifade etti. Gül dağıtımı ise hem sembolik bir jest hem de bu mesajın sokaklara taşınmasının somut bir yolu olarak kayda geçti.

DENİZLİ’DE MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PAMUKKALE İLÇE...

DENİZLİ’DE MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PAMUKKALE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DELİKLİÇINAR YENİ CAMİİ’NDEN VALİLİK ÖNÜNE KADAR VATANDAŞLARA 571 GÜL DAĞITILIRKEN, PAMUKKALE İLÇE MÜFTÜSÜ MUHAMMET ÇÖREKÇİ, HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) GÜZEL AHLAKININ HAYATIN HER ALANINDA YAŞATILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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