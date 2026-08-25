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Taranto'da minderde Türkiye rüzgarı: 6 madalya ile güçlü başlangıç

Taranto'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda erkekler serbest stildeki millilerimiz 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla 6 madalya kazandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Taranto'da minderde Türkiye rüzgarı: 6 madalya ile güçlü başlangıç

Taranto'da minderde Türkiye rüzgarı

İtalya'nın Taranto kentinde devam eden Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçiler, ilk dört gün sonunda minderde dikkat çekici bir performans sergiledi. Erkekler serbest stilde ay-yıldızlı ekip, farklı sıkletlerde toplam 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti.

madalya kazanan isimler ve sonuçlar:

Ahmet Duman, 65 kilo finalinde Arnavutluk'tan Zelimkhan Abakarov'u 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hakan Büyükçıngıl ise Mısırlı rakibi Abdelrahman Sheyata'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Nordik sisteminin uygulandığı 57 kiloda tüm maçlarını kazanan Muhammet Karavuş da turnuvayı altınla tamamladı.

İsmail Küçüksolak, 86 kilo finalinde Yunanistan'dan Georgios Kougiomtsidis'e yenilerek gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük maçlarında ise Yasin Yeşil ve Resul Güne rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazandılar.

takım başarısı ve genel sıralama:

Erkekler serbest stilde 6 farklı sıklette madalya çıkaran Türkiye, minderde geniş bir başarı grafiği gösterdi. Organizasyondaki ilk dört günün ardından Türkiye'nin toplam madalya sayısı 27'ye yükseldi: 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz. Bu sonuçla Türkiye, ev sahibi İtalya'nın ardından genel tabloda ikinci sırada yer alıyor.

Milli takımın Taranto'daki performansı, organizasyonun ilerleyen günleri için umut verici bir temel oluşturdu; minderde elde edilen çeşitlilik ve düzenli madalya akışı, turnuva boyunca rekabetçi kalınacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

AKDENİZ OYUNLARI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN MİLLİ GÜREŞÇİLER; 3 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ OLMAK...

AKDENİZ OYUNLARI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN MİLLİ GÜREŞÇİLER; 3 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ OLMAK ÜZERE 6 MADALYA ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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