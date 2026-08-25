Pozitif psikoloji kültürlerin kesiştiği İstanbul'da toplanıyor

Uluslararası Pozitif Psikoloji Derneği (IPPA) tarafından düzenlenen 10. Dünya Pozitif Psikoloji Kongresi, 7-10 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. 'Kültürlerin buluştuğu yerde insanlık yeşerir' temasıyla planlanan dört günlük kongre, pozitif psikoloji alanından araştırmacıları, uygulayıcıları, eğitimcileri, sağlık profesyonellerini, politika yapıcıları ve öğrencileri bir araya getirecek.

Kongrenin odağı ve konuşmacı vurguları:

Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid, pozitif psikolojinin 'iyi oluş' bilimini merkeze aldığını belirterek, "Psikoloji daha önceleri negatif yönlere odaklanmıştı, pozitif psikoloji akımı ise insanların güçlü yönlerine ve karakterlerine yönelmektedir" diye konuştu. Rashid, kongrenin temasının kültürlerarası etkileşimin bireyler, topluluklar ve kurumlar üzerindeki rolünü tartışmak olduğunu ve yapay zeka ile dijital teknolojilerin insan gelişimi üzerindeki etkilerinin de programda ele alınacağını vurguladı.

Organizasyon, sponsorluk ve neden İstanbul seçildi?:

Basın toplantısında IPPA Başkan ve Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün ve Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker konuştu. Hasan Eker, organizasyonu Mayıs ayında üstlendiklerini söyledi ve IPPA'nın İstanbul'u tercih etme gerekçesini açıkladı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan kongrenin önemini şu sözlerle özetledi: "Bugün dünyada 3 salgın var, bağımlılık, intiharlar ve narsizm. Bu üç salgına karşı pozitif psikolojiye bütün dünyanın ihtiyacı var." Tarhan, Türkiye'nin bu konularda güçlü bir konumda olduğunu ve kongrede bu birikimin sentezlenebileceğini belirtti.

IPPA yetkilileri, kongrenin derneğin kuruluşunun 20. yıldönümüne denk geldiğini ve IPPA Dünya Kongresi'nin ilk kez Kuzey Amerika ve Avustralya dışında düzenleneceğini hatırlattı. Dr. Rashid, İstanbul'un medeniyetleri ve kültürleri bir araya getirme kapasitesinin refah bilimi tartışmalarına yeni perspektifler kazandıracağını ifade etti.

Program ve beklentiler:

Dört gün sürecek program kapsamında ana konuşmaların yanı sıra bilimsel sunumlar, disiplinlerarası paneller ve atölye çalışmaları yer alacak. Katılımcılar ayrıca İstanbul'un kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı bulacak etkinliklere davet edilecek. Organizasyon, kongrenin sadece akademik bir platform olmanın ötesinde farklı kültürlerden insanları ortak bir gelecek perspektifi etrafında buluşturarak, refahın küresel ölçekte yaygınlaşmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

DÜNYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ’NİN 10’UNCUSU, ‘KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU YERDE İNSANLIK YEŞERİR’ TEMASIYLA, 7-10 TEMMUZ 2027 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.