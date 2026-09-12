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Demirözü'nde dijital tuzaklara dikkat: sahte tekliflere itibar etmeyin

Demirözü Kaymakamlığı telefon, sosyal medya, internet ve SMS ile artan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı; şüpheli teklifler 112'ye bildirilmelidir.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Demirözü'nde dijital tuzaklara dikkat: sahte tekliflere itibar etmeyin

Demirözü kaymakamlığından uyarı:

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kaymakamlık, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara önemli hatırlatmalarda bulundu. Yapılan açıklamada, dolandırıcıların iletişim kanallarını çeşitlendirdiği; telefon, sosyal medya, internet siteleri ve SMS aracılığıyla şüpheli teklifler gönderdikleri belirtildi.

kullanılan yöntemler ve riskler:

Açıklamada, dolandırıcıların piyasa fiyatının oldukça altında yüksek kazanç vaatleriyle veya sahte internet siteleri üzerinden ödeme talep eden girişimler aracılığıyla vatandaşları kandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Ayrıca suçluların kimi zaman kendilerini savcı, polis, jandarma veya banka görevlisi olarak tanıtarak para ya da başka menfaat talep edebildiklerine dikkat çekildi. Bu tür taleplerle karşılaşılması halinde şahıslara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

karşılaşıldığında atılması gereken adımlar:

Kaymakamlık, vatandaşlara yüksek kazanç vaatleri, piyasa değeri çok düşük gösterilen teklifler ve sahte ödeme talepleri karşısında dikkatli olmalarını, şüpheli bağlantılara tıklamamayı ve kişisel/finansal bilgileri paylaşmamayı önerdi. Ayrıca, kendilerini resmi görevliler olarak tanıtan ve para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği tekrarlandı. Şüpheli durumlarda derhal güvenlik birimlerine başvurulması istendi; acil bildirim için 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği belirtildi.

Kaymakamlığın çağrısı, yerel düzeyde farkındalığı artırmayı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Vatandaşların bu uyarılara kulak vermesi ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi önemli görülüyor.

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞINDAN DOLANDIRICILIK UYARISI

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞINDAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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