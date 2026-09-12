Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor: feth-i kabir işlemi bugün yapılacak

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması işlemi bugün yapılması bekleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde alınan feth-i kabir kararı, Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesinleştirilmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla verildi.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada öncelikli hedef, 2011'de kaydedilen ölüm vakasının tıbbi ve hukuki boyutlarının yeniden değerlendirilmesi. Bu çerçevede mezarın açılması kararı, dosyada eksik kalmış tıbbi verilerin tamamlanması ve olası üçüncü şahıs etkilerinin netleştirilmesini amaçlıyor.

mezar açımında izlenecek prosedür:

Mezarın açılmasının ardından alınacak numuneler laboratuvar ortamında incelenecek; adli tıp ve tıbbi tetkiklerle elde edilecek bulgular soruşturma dosyasına eklenecek. Dün yapılması planlanan ancak ertelenen işlem, yetkililerin hazırlıklarını tamamlamasıyla bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Süreç boyunca alınacak tıbbi ve adli raporların, Kozinoğlu'nun ölüm sebebinin kesinleşmesine katkı sağlaması ve soruşturmanın ilgili yönlerinin aydınlatılmasına hizmet etmesi öngörülüyor. Elde edilecek sonuçlar, soruşturma dosyasında delil niteliği taşıyacak şekilde değerlendirilecek.

Yetkililer, işlemin tamamlanmasının ardından laboratuvar çalışmalarının süreceğini ve bulguların soruşturma dosyasına aktarılacağını bildirdi.

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi yapılıyor