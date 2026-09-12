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Bayram günü kafede darp edilen kadının yüzüne saldırmakla suçlanan zanlı tutuklandı

İzmit'te bayramın ilk günü kafede darp edilen Meryem Yıldırım ve oğlu davasında, yüzüne bardak ve küllük atmakla suçlanan Sema K. tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayram günü kafede darp edilen kadının yüzüne saldırmakla suçlanan zanlı tutuklandı

Olayın özeti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Mart 2026 tarihinde bir kafede meydana gelen olayda, Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21) darp edildi. İddialara göre, Yıldırım bir kişiye yardım etmek için müdahale ettiği sırada, şahsı darbeden grup mekâna girdi ve çıkan arbede sonucunda anne ile oğlu yaralandı. Yapılan muayenede Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık, Talha Kaan İzal'ın ise kaburgasında çatlak tespit edildi; her iki mağdur da hastane tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tanık anlatımları:

Duruşmada tanık olarak dinlenen D.P., olay tarihinde Meryem'in kendisine gelerek 'Bizi kurtar, oğlumu ve beni darp ediyorlar' dediğini anlattı. D.P.'nin beyanına göre, sanıklardan Sema K. Meryem'in yüzünü yere vurarak 'Bu kadını öldürün' şeklinde sözler sarf etti ve ambulanstan önce Meryem, Sema'nın yüzüne küllük ve bardak attığını söyledi.

Mahkeme süreci ve tutuklama kararı:

Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce Kürşat G. hakkında tutuklama kararı verilmiş, Emrah G. ve Sema K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Davanın 2. celsesinde 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Sema K. hakkında yeni deliller ve mevcut dosya koşullarını değerlendirerek tutuklama kararı verdi. Mahkeme gerekçesinde, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin karartılabileceği veya kaçma şüphesinin varlığı ve suç için öngörülen cezanın üst haddinin bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağı kanaatine yer verildi.

Duruşmada sanıkların önceki savunmalarını tekrar ettiği, suçlamaları reddettiği ve Kürşat G.'nin tahliyesini talep ettiği belirtildi. Müşteki Meryem Yıldırım ise şikayetçi olmaya devam etti. Mahkeme, Kürşat G. ve Emrah G.'nin mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

TALHA KAAN İZAL İLE ANNESİ MERYEM YILDIRIM. (ARŞİV)

TALHA KAAN İZAL İLE ANNESİ MERYEM YILDIRIM. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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