Demirtaş’ta mübadele hatıraları kahvaltıda buluştu

Demirtaş’ta aynı sofrada anılar ve talepler

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri ile mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlikte ortak geçmişin ve kültürel mirasın aktarılması ön plana çıktı; katılımcılar geçmiş anılarını paylaşıp gündelik talep ve önerilerini belediye yetkililerine iletti.

Programa YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çildem, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Aydın, kahvaltı boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenip notlar aldı ve birebir sohbetlerle talepleri dinledi.

Belediye hizmet anlayışı ve öncelikler:

Başkan Aydın, Demirtaş’a yapılan yatırımların ve planlanan projelerin bilgisini vererek, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Aydın, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde kısa sürede tamamlanan kapalı pazar alanına ve Cuma Pazarı’ndaki sorunları çözmeye yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca Atatürk Evi projesinin ihale aşamasına yaklaştığını belirtti.

Bizim görevimiz şikayet etmek değil, icraat üretmek. Aydın, izin ve planlama süreçlerindeki gecikmeleri de açıklayarak, amaçlarının vatandaşlara hizmet sunmak olduğunu ifade etti.

Demirtaş için planlanan çok amaçlı merkez

Başkan Aydın, Demirtaş girişinde planlanan çok amaçlı merkezi anlattı. Proje kapsamında taziye evi, dernekler yerleşkesi, kütüphane ve genç kafe yer alacak. Lozan mübadilleri için önem taşıması hedeflenen Atatürk Evi ile birlikte bu merkez, bölgeye kültürel ve sosyal bir odak kazandırmayı amaçlıyor.

Çevreci uygulamalar ve vatandaş memnuniyeti:

Kapalı pazar alanının çevreci özellikleri de gündeme geldi; yağmur sularının depolanıp temizlik çalışmalarında kullanılacağı, gerekli izinler tamamlandığında ise güneş panelleriyle enerji üretiminin hedeflendiği açıklandı. Aydın, projelerin günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlandığını belirterek, en büyük motivasyonlarının vatandaşların memnuniyeti olduğunu söyledi.

En büyük motivasyonumuz vatandaşlarımızın mutluluğu. Aydın, yapılan işleri ve gelen teşekkürleri, destek mesajlarını kendi ekibinin ödülü olarak nitelendirdi.

Programın sonunda Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çildem Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlik, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, DEMİRTAŞ’TA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ VE MAHALLE SAKİNLERİYLE KAHVALTI SOFRASINDA BULUŞARAK GÜNE BAŞLADI. ORTAK GEÇMİŞİN, KÜLTÜREL MİRASIN VE DAYANIŞMA RUHUNUN ÖN PLANA ÇIKTIĞI PROGRAMDA, MÜBADELEYLE KUŞAKTAN KUŞAĞA TAŞINAN HATIRALAR YENİDEN CANLANDI.