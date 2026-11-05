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Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Metin Ergin için Ankara'da veda törenine katıldı

Hasan Tanık Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Sudan temsilcisi Büyükelçi Metin Ergin'i son yolculuğuna uğurladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Metin Ergin için Ankara'da veda törenine katıldı

Törene katılım ve mekan:

Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan de katıldı. Tören, merhum büyükelçi için duaların edildiği Hasan Tanık Camii'nde gerçekleştirildi. Bakan Fidan, törende hazır bulunarak ailesi ve mesai arkadaşlarıyla başsağlığı paylaştı.

Büyükelçi Metin Ergin'in temsili görevi:

Büyükelçi Metin Ergin, Güney Sudan'da Türkiye'yi temsil ediyordu ve hayatını kaybetti. Tören, Ergin'in diplomatik görev sürecine ve meslek yaşamına saygı duruşu niteliğinde geçti; katılımcılar merhuma dualarla veda etti.

Resmî törene katılım, diplomatik çevreler ve yakınları tarafından takip edildi. Hakan Fidan'ın törendeki varlığı, devletin taziye ve desteğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, METİN ERGİN İÇİN ANKARA’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, METİN ERGİN İÇİN ANKARA’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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