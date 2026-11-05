Anayasa Mahkemesi karatay’ın meslekten men cezasını ifade özgürlüğü ihlali saydı

AYM kararı:

Anayasa Mahkemesi, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’a 2018’de bir televizyon programındaki aşıya ilişkin sözleri nedeniyle verilen 1 aylık meslekten geçici men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, kararı hukuki temeli ve müdahalenin gerekliliği yeterince gösterilmediği gerekçesiyle bozdu ve dosyanın yeniden yargılanması için Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Disiplin sürecini başlatan İstanbul Tabip Odası kararını, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu da onamış; Karatay’ın itirazı üzerine konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. AYM, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı değerlendirmesi yaptı ve bu durumun 26. madde kapsamındaki ifade özgürlüğüne müdahale oluşturduğunu belirtti.

Karatay’ın açıklamaları:

Prof. Dr. Canan Karatay, kararı hukuka uygun bir tespit olarak nitelendirip alınan meslekten men cezasının yasal bir dayanağı olmadığını vurguladı. Karatay, mesleki ve akademik kimliğiyle 60 yıllık deneyimi olduğunu belirterek aşılarla ilgili görüşlerini savunmaya devam ettiğini söyledi ve uygulamayı "kanunsuz" olarak niteledi.

Karatay, meslektaşlarının kendisini susturmaya çalıştığını öne sürerek bu çabaların arkasında tıbbın belirli bir yaklaşıma indirgenmesi olduğunu iddia etti. Sözlerine göre kendisi bazı aşıların gereksiz ya da potansiyel olarak tehlikeli olduğunu dile getirmiş, bu nedenle eleştirilmişti. Ayrıca devam eden hukuk süreçlerine dikkat çekerek toplamda 135 dava bulunduğunu aktardı.

Karatay, bilimin farklı görüşlerin çatışmasıyla ilerlediğini belirterek herkesten aynı fikirde olunması beklentisinin yanlış olduğunu savundu. Mahkemenin kararını, ifade özgürlüğünün korunması yönünde bir işaret olarak değerlendirdi ve mesleki açıklamalar nedeniyle disiplin cezası verilirken hukukî gerekçenin açıkça gösterilmesi gerektiğini yineledi.

Gelecek süreç:

AYM kararıyla dosya Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne gönderildi; mahkemenin kararı yeniden değerlendirerek hukuka uygun bir sonuca varması bekleniyor. Kararın gerekçesi, tıbbi açıklamalar ile disiplin yaptırımları arasındaki sınırların nasıl belirleneceğine ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı ve benzer davalarda emsal teşkil edebilecek nitelikte bulundu.

İÇ HASTALIKLARI VE KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. CANAN KARATAY AÇIKLAMALARDA BULUNDU