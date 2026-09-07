Mecliste Atakum çalışanlarının 4,5 aylık maaş sorunu yetkililere iletildi

Atakum personelinin 4,5 aylık maaş sorunu mecliste gündeme alındı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Eylül Ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 41 gündem ve 2 gündem önerisi olmak üzere toplam 43 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclis oturumunda yöneltilen talep:

Toplantıda söz alan MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, Atakum Belediyesi çalışanlarının maaşlarının ödenmemesine ilişkin destek talebinde bulundu. Sukas, "Bizle alakalı değil ama Atakum Belediyesi’nde maaşlarını alamayan işçi kardeşlerimizden talepler geliyor. Büyükşehir olarak ne yapabiliriz? Başkanımız Halit Doğan’dan bu konuyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa bu sese de kulak verilmesini talep ediyorum" dedi.

Belediye yetkililerinin yanıtı ve sürecin işleyişi:

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, talebi insani bulduğunu belirterek konunun SBB yetkililerine iletileceğini söyledi. Soğuk, "Şehrimizde bulunan belediyelerimizin hiçbirinin böyle bir durumu yaşamamasını arzu ederiz. İnanıyorum ki gerekli gayreti ve azami hassasiyeti Atakum Belediyesi’nin de gösterdiğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız meclis üyesi Atilla Tekcan ise Atakum Belediyesi’nin yaklaşık bir ay önce kredi kullanabilmek amacıyla İller Bankası A.Ş.'ye teminat mektubu başvurusunda bulunduğunu belirtti. Tekcan, teminat mektubunun gelmesi halinde işçilere olan maaş borcunun ödeneceğini söyledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesiyle sona erdi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ’NDE 4,5 AYDIR MAAŞLARI ÖDENMEYEN ATAKUM BELEDİYE PERSONELLERİ GÜNDEME GELDİ. MECLİS BAŞKANVEKİLİ NİHAT SOĞUK, KONU VE TALEBİ SBB YETKİLİLERİNE İLETECEĞİNİ SÖYLEDİ.