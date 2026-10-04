Denetimi görünce koltuk değiştirdiler: dron kaydı 240 bin liralık ceza getirdi

Dron kaydı olay anını görüntüledi:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde bir otomobil yol kenarındaki büfenin önünde durdu. Araçtaki yolcu büfeye girerken, direksiyonda bulunan kişi araç içinden yolcu koltuğuna geçti; kısa süre sonra büfeden çıkan yolcu yeniden araca binip direksiyona geçti. Koltuk değiştirme anları havadan yapılan kayıtlarda net şekilde görüntülendi.

Denetim ve kayıt:

Denetim ekipleri, dron görüntüleri ve yerinde yapılan kontrol sonrası aracı durdurarak inceleme yaptı. Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki rutin uygulama sırasında tespit edildi ve kayda geçen görüntüler polis kayıtlarına eklendi.

Yasal işlem ve cezalar:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, direksiyon başında bulunan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Bu tespit üzerine sürücü ile araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 240 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.