Denetleme başkanı Batman'da: vali Ekrem Canalp ile çalışmaların seyri ele alındı

Tümgeneral Şakir Uslu'nun Batman ziyareti:

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, bir dizi inceleme ve değerlendirme çalışması için geldiği Batman’da Vali Ekrem Canalp ile makamında bir araya geldi. Ziyaret, bölgedeki faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

görüşme ve değerlendirmeler:

Gerçekleşen görüşmede, Batman’daki yürütülen projeler, saha çalışmaları ve jandarma ile valilik koordinasyonunun durumu ele alındı. Toplantıda, sahadaki uygulamaların etkinliği ve yapılması gereken hususlar üzerine değerlendirmeler yapıldı; Vali Canalp, ziyaretin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek Tümgeneral Uslu’ya teşekkür etti.

eşlik eden komuta kademesi:

Ziyaret sırasında Tümgeneral Şakir Uslu’ya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan da eşlik etti. Görüşme, yerel idare ile jandarma arasında devam eden iş birliğinin sürdüğünü ve denetleme faaliyetlerinin planlandığı şekilde yürütüldüğünü yansıttı.

TÜMGENERAL ŞAKİR USLU’DAN VALİ EKREM CANALP’E ZİYARET