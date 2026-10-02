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Denetleme başkanı Batman'da: vali Ekrem Canalp ile çalışmaların seyri ele alındı

Jandarma Denetleme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman’da Vali Ekrem Canalp’i ziyaret ederek kentteki çalışmalar ve yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denetleme başkanı Batman'da: vali Ekrem Canalp ile çalışmaların seyri ele alındı

Tümgeneral Şakir Uslu'nun Batman ziyareti:

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, bir dizi inceleme ve değerlendirme çalışması için geldiği Batman’da Vali Ekrem Canalp ile makamında bir araya geldi. Ziyaret, bölgedeki faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

görüşme ve değerlendirmeler:

Gerçekleşen görüşmede, Batman’daki yürütülen projeler, saha çalışmaları ve jandarma ile valilik koordinasyonunun durumu ele alındı. Toplantıda, sahadaki uygulamaların etkinliği ve yapılması gereken hususlar üzerine değerlendirmeler yapıldı; Vali Canalp, ziyaretin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek Tümgeneral Uslu’ya teşekkür etti.

eşlik eden komuta kademesi:

Ziyaret sırasında Tümgeneral Şakir Uslu’ya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan da eşlik etti. Görüşme, yerel idare ile jandarma arasında devam eden iş birliğinin sürdüğünü ve denetleme faaliyetlerinin planlandığı şekilde yürütüldüğünü yansıttı.

TÜMGENERAL ŞAKİR USLU’DAN VALİ EKREM CANALP’E ZİYARET

TÜMGENERAL ŞAKİR USLU’DAN VALİ EKREM CANALP’E ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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