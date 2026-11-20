Dengeyi atlarla öğrendiler: otizmli çocukların Kardeşköy deneyimi

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, The Sirius Riders Aydın Binicilik Eğitimi işbirliğiyle Kardeşköy Mahallesi’ndeki binicilik tesisini ziyaret ederek atlarla buluştu. Etkinlik, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde gerçekleştirildi; eğitmenler ve aileler çocuklara eşlik etti.

etkinlikte neler yapıldı:

Çocuklar, gerekli güvenlik önlemleri altında atlara binme fırsatı buldu. Eğitmenlerin rehberliğinde kısa binicilik seansları düzenlendi ve katılımcılara binek öncesi güvenlik kuralları anlatıldı. Ayrıca çocuklar atları elleriyle besleyerek hayvanlarla yakın temas kurdu ve bakım süreçlerini gözlemleme imkânı yakaladı.

atla temasın etkileri:

Etkinlikte, atlarla kurulan temanın otizmli çocukların duyusal ve iletişimsel gelişimlerine katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi. Atların ritmik hareketlerinin denge, koordinasyon ve vücut farkındalığını desteklediği vurgulandı; bu tür deneyimlerin çocukların motor becerileri ve sosyal etkileşimini olumlu etkileyebileceği belirtildi.

The Sirius Riders yetkilileri, Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi öğrencilerini ağırlamayı sürdüreceklerini ve etkinliklerin otizmli çocukların eğitimine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti. İsteyen çocukların profesyonel biniciliğe yönelmesine olanak sağlanması da hedefler arasında yer aldı.

Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının farklı bir ortamda yeni deneyimler yaşamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, çocuklarının heyecanına ortak olmanın kendileri için moral kaynağı olduğunu söyleyerek organizasyonda emeği geçenlere ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

EFELER BELEDİYESİ OTİZM YAŞAM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR, KARDEŞKÖY MAHALLESİ’NDEKİ BİNİCİLİK TESİSİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ATLARA BİNEREK KEYİFLİ ANLAR YAŞADI.