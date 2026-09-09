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Denize zorunlu iniş yapan özel uçak Pazar limanına götürüldü

Batum'dan kalkış yapan özel uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı; ekipler uçağı Pazar'daki Sahil Güvenlik Limanı'na çekti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:02

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denize zorunlu iniş yapan özel uçak Pazar limanına götürüldü

olayın gelişimi:

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı. Bölgeye intikal eden ekipler uçağın bulunduğu alanda inceleme başlattı.

müdahale ve koordinasyon:

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri koordine şekilde çalıştı; güvenlik tedbirleri alındı ve uçağa bağlanma işlemi gerçekleştirildi.

limana çekilme işlemi:

Yapılan incelemelerin ardından uçak bağlanarak Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi.

GÜRCİSTAN’IN BATUM KENTİNDEN KALKAN VE MOTOR ARIZASI NEDENİYLE RİZE AÇIKLARINA ACİL İNİŞ YAPAN...

GÜRCİSTAN’IN BATUM KENTİNDEN KALKAN VE MOTOR ARIZASI NEDENİYLE RİZE AÇIKLARINA ACİL İNİŞ YAPAN ÖZEL UÇAK, EKİPLER TARAFINDAN BULUNDUĞU NOKTADAN ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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