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Gercüş'te hızlı müdahale yangının ormana sıçramasını engelledi

Gercüş'te Ayrancı Tepesi'nde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:41

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gercüş'te hızlı müdahale yangının ormana sıçramasını engelledi

Gercüş'te örtü yangını kontrol altına alındı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Ayrancı Tepesi mevkiindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale ve görev yapan ekipler:

Olay yerine itfaiye, jandarma ve orman işletme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına hızlı müdahale edildi.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BATMAN&#039;IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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