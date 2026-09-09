Gercüş'te hızlı müdahale yangının ormana sıçramasını engelledi

Gercüş'te örtü yangını kontrol altına alındı
Batman’ın Gercüş ilçesinde, Ayrancı Tepesi mevkiindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
müdahale ve görev yapan ekipler:
Olay yerine itfaiye, jandarma ve orman işletme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına hızlı müdahale edildi.
söndürme ve soğutma çalışmaları:
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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