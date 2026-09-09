Vatandaş müdahalesiyle Batman'da söndürülen park halindeki araç yangını

Batman'ın Hilal Mahallesinde park halindeki bir araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

yangının ilk müdahalesi:

Vatandaşların hızlı müdahalesi, yangının çevreye ve diğer araçlara sıçramasını önledi. Müdahalede kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

itfaiye müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Yangında aracın maddi hasar gördüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor, yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN’IN HİLAL MAHALLESİ’NDE PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.