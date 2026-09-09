Hatay'da altyapı çalışmasında toprak kayması: 2 işçi göçük altında kaldı

Olayın detayları:

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi sınırlarında devam eden altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Göçük sonucu 2 işçi toprak altında kaldı ve yaralandı.

Kurtarma çalışmaları:

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altındaki işçileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedenine dair soruşturmanın sürdüğü ve yaralı işçilerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Alt yapı çalışmaları esnasında 2 işçi göçük altında kaldı