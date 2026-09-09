Hatay'da altyapı çalışmasında toprak kayması: 2 işçi göçükte yaralandı

olayın meydana geldiği yer:

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında gerçekleşti. Bölgede yaşanan toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı.

kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçilere ulaşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarılan 2 işçi sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi için hastaneye sevk edildi.

soruşturma ve tedavi:

Yaralı işçilerin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; çalışma koşulları ve göçüğün nedenine ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

HATAY'DA ALT YAPI ÇALIŞMALARI ESNASINDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI. YARALI İŞÇİLER İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.