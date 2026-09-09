Denizli'de YKS başarısına ödül: ilk 100'e giren öğrencilere Nutuk ve çeyrek altın

Başkan Çavuşoğlu öğrencileri makamında kabul etti:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, YKS'de Türkiye ve Denizli derecesi elde ederek ilk 100'e girme başarısı gösteren 6 öğrenciyi makamında ağırladı. Ziyarette öğrencilerle sınav süreci, eğitim yolculukları ve gelecek hedefleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Denizli'nin eğitim vurgusu:

Çavuşoğlu, gençlerin elde ettiği başarının sadece aileleri için değil, tüm kent için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Uzun soluklu emekle gelen derecelerin kent itibarına katkı sağladığını vurgulayan Başkan, Denizli'nin eğitimde öne çıkması için belediyenin olanaklarını seferber edeceklerini ifade etti. Gençlere yönelik desteklerin artarak süreceğinin altını çizdi.

Ödül takdimi ve temenniler:

Toplantının sonunda Başkan Çavuşoğlu, zorlu sınav maratonunda üstün performans gösteren öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri 'Nutuk' ile birlikte çeyrek altın hediye etti. Aileler ve öğretmenlerin hazır bulunduğu buluşmada öğrenciler, gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti; buluşma hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

İlk 100'e giren öğrenciler ve okulları:

Berk Palabıyık - Erbakır Fen Lisesi

Gülnihal Verim - Merkezefendi Belediyesi AİHL

Habib Bera Badem - Merkezefendi Belediyesi AİHL

Özgür Kerem Eren - Erbakır Fen Lisesi

Sena İlhan - Açık Öğretim

Tarık Eren Şentürk - Cedide Abalıoğlu AİHL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, YKS’DE ÜSTÜN BAŞARI ELDE EDEREK İLK 100’E GİREN GENÇLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI. ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, GENÇLERE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ‘NUTUK’ ESERİNİ VE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDEREK, "SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ" MESAJI VERDİ.