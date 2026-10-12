Denizli Basket ilk devre zaaflarını Portekiz'de telafi etmeyi hedefliyor

maç değerlendirmesi:

Yeşil-siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda yaşadığı aksaklıkları ikinci yarıda büyük ölçüde düzeltti ancak sahadan istediği sonucu alamadı. Karşılaşmanın ardından takımın performansını değerlendiren Zafer Aktaş, özellikle EuroLeague ve EuroCup seviyesindeki takımlara karşı maçın ilk anından itibaren hazır olmanın önemine vurgu yaptı.

başantrenörün değerlendirmesi:

Zafer Aktaş maç başında takımın hem mental hem de fiziksel hazırlık eksikliğine dikkat çekti. Aktaş, maçın ilk yarısında istenen enerji ve oyun düzeninin sahaya yansımadığını; ikinci yarıda bu unsurları toparladıklarında oyuna ortak olduklarını söyledi. Ayrıca Anadolu Efes’in kadro kalitesinden etkilendiklerini, bazı pozisyonlarda rakibin fiziksel ve bireysel üstünlük kurduğunu ifade etti. Aktaş, özellikle 4 numara pozisyonunda Dario ari ve Ercan Osmani gibi oyuncuların zaman zaman Denizli Basket için ciddi problem oluşturduğunu belirtti.

rotasyon ve önümüzdeki hedef:

Denizli temsilcisinin önünde yoğun bir fikstür bulunuyor. FIBA Europe Cup G Grubu mücadelesi kapsamında takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşılaşacak. Aktaş, geniş bir rotasyona sahip olmadıklarını, bazı oyuncuların dinlendirilmesi gerektiğini, rotasyona giren oyunculardan ise derhal katkı beklediklerini söyledi. Ayrıca sezonun ilk haftasında da hücum organizasyonlarında benzer sorunlar yaşandığını hatırlatarak, bu eksiklikler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Teknik heyet ve oyuncular için çıkarılacak ders net: üst düzey rakiplere karşı maçın ilk saniyesinden itibaren istenen disiplin ve enerjiyle sahada olmak gerekiyor; aksi durumda geri dönüş yapmak çok daha zorlaşıyor. Denizli Basket, Portekiz deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi ve Avrupa kupasındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Y. DENİZLİ BASKET BAŞANTRENÖRÜ ZAFER AKTAŞ, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA ANADOLU EFES’E DEPLASMANDA 85-76 MAĞLUP OLDUKLARI KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.