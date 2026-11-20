maç öncesi yönetimden açıklama

Y. Denizli Basket Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özsoy, Karşıyaka karşılaşması öncesinde takımın hazırlıkları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

takımın hedefleri

Özsoy, Karşıyaka'nın kendi sahasında ve taraftar desteğiyle etkili bir ekip olduğunu vurgulayarak karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Yönetim, takımın İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek ligde moral yakalamayı amaçladığını ifade etti.

Özsoy şu değerlendirmeyi yaptı: "Karşıyaka deplasmanının kolay olmayacağının farkındayız. Rakibimiz, taraftar desteğini arkasına alan ve kendi sahasında etkili oynayan bir takım. Ancak bizim de hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın sahada gereken mücadeleyi göstereceğine inanıyoruz. Denizli'yi en iyi şekilde temsil ederek İzmir'den galibiyetle dönmek istiyoruz"

hazırlık ve moral

Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların maç öncesi hazırlıklarını galibiyet odaklı sürdürdüğünü belirtti. Y. Denizli Basket, bu karşılaşmadan alınacak olumlu bir sonucun takımın özgüvenini artıracağını ve ligdeki konumunu güçlendireceğini öngörüyor.

Y. DENİZLİ BASKET, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 9. HAFTASINDA CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00’DE DEPLASMANDA KARŞIYAKA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK. YEŞİL-SİYAHLILAR, ZORLU İZMİR DEPLASMANINDA KAZANARAK LİGDE MORAL BULMAYI HEDEFLİYOR.