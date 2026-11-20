Perşembe cevizli helvasının hazırlanışı:

Ordu'nun coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden olan Perşembe cevizli helvası, belirli bölgelerde geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İçeriğinde çöven otu kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunuyor; üretimde malzeme kalitesinin belirleyici olduğu vurgulanıyor. Üretim sürecinin tamamlanması 3 gün sürüyor ve helvanın beyaz rengini çöven otundan aldığı belirtiliyor.

Hazırlık ve pişirme aşamalarında odun ateşinin kullanılması, üreticilerce lezzetin ayrıştığı noktaya işaret ediyor. Üretimdeki ağır işçilik ve uzun süreç, helvanın karakteristik dokusunu ve tadını oluşturuyor.

Tüketim eğilimleri ve faydaları:

Helva hem yazın gelen turistler ve Ordu'nun gurbetçileri tarafından tercih ediliyor hem de kış aylarında yerel halk tarafından sık tüketiliyor. İçerdiği bol ceviz ve çöven otu nedeniyle enerji verdiği ve vücudu sıcak tuttuğu anlatılıyor; bu özellikler helvayı dört mevsim talep edilen bir ürün haline getiriyor.

Üreticilerden Ekrem Kuvan, üretimi ve ürünün özelliklerini şöyle aktarıyor: 'Ordu’nun coğrafi işaretli yöresel bir ürünü ve insanlar tadını çok severek yiyorlar. Beyaz rengini içerisindeki çövenden alıyor. Odun ateşinde piştiği için ayrı bir lezzeti oluyor.'

Kuvan ayrıca tüketim tercihleri hakkında, 'Kışın bu helva çok fazla tercih ediliyor. Hem enerji veriyor, hem vücudu sıcak tutuyor. Bu nedenle vatandaşlar seve seve tüketiyor. Yazın dışarıdan gelenler, yabancılar ve Ordu’nun gurbetçileri alıyor, kışın ise bizim yerli vatandaşımız daha çok helva tüketiyor' ifadelerini kullanıyor.

Ürünü tadanlar Dündar Feruze ve Aleyna Selçuk da lezzetin beğenildiğini, özellikle kış aylarında enerji verip vücudu ısıttığını belirtiyor.

KUVAN, "KIŞIN BU HELVA ÇOK FAZLA TERCİH EDİLİYOR. HEM ENERJİ VERİYOR, HEM VÜCUDU SICAK TUTUYOR. BU NEDENLE VATANDAŞLAR SEVE SEVE TÜKETİYOR. YAZIN DIŞARIDAN GELENLER, YABANCILAR VE ORDU'NUN GURBETÇİLERİ ALIYOR, KIŞIN İSE BİZİM YERLİ VATANDAŞIMIZ DAHA ÇOK HELVA TÜKETİYOR" DİYE KONUŞTU.