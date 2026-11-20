Narlıdere'de otizmli çocuklara yönelik iddialar sonrası iki kişi tutuklandı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele iddiaları üzerine adli soruşturma başlatıldı. İddialar kulüp içindeki uygulamalara ilişkin şikâyetlerin ardından gündeme geldi.

soruşturmanın detayları:

Soruşturma kapsamında yapılan ön incelemelerde, 2023-2025 yılları arasında kulüpte eğitim gören birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili dosya, adli makamların yönlendirmesiyle genişletilerek incelenmeye devam ediyor.

şüpheliler ve gözaltı süreci:

İncelemeler sonucu, söz konusu spor kulübünün ortağı olduğu tespit edilen şüpheliler F.A. (29) ve Ş.Ö. (28) hakkında işlem yapıldı. Her iki isim de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece ifadesi alınan şüphelilerden iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, kurum ve kişilere yönelik araştırmaların sürdüğü bildirildi.

İZMİR'İN NARLIDERE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR SPOR KULÜBÜNDE EĞİTİM GÖREN OTİZMLİ ÇOCUKLARA ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE UYGULANDIĞI İDDİASIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI