Olayın gelişimi

Denizli’nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde bir yaşlı kadının evinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. M.E. isimli kadın, telefonda kendisini sivil polis olarak tanıtan kişi tarafından ikna edilip, adresine gelen kuryeye altınlarını teslim ettiğini bildirdi. Durumu fark eden mağdurun şikâyeti üzerine Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları ve inceleme:

Jandarma ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ait kayıtları topladı ve incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde şüphelinin hareketleri ile otobüs durağındaki izleri tespit edildi. Kayıtlardan yola çıkarak şüphelinin güzergâhı belirlendi ve ekipler takip başlattı. Görüntüler, şüphelinin dolandırıcılığı gerçekleştirdikten sonra toplu ulaşım aracına bindiğine işaret etti.

Otobüste yakalanma ve soruşturma:

Yapılan takip sonucunda şüphelinin Uşak-Denizli seferini yapan otobüste olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri Cabar Mahallesi durağında otobüsü durdurdu ve araçta arama yaptı; şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve jandarma ekipleri benzer vakalara karşı uyarılarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI