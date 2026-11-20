Bandırmaspor yeni teknik adımıyla içe dönüyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, Fatih Karagümrük karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrılmasının ardından teknik direktör Ertuğrul Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, bu ayrılığın hemen ardından eski oyuncularından olan Mustafa İzgi ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardıklarını resmi açıklamayla duyurdu.

İzgi'nin kulüp geçmişi ve görevleri:

Bandırmaspor camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Mustafa İzgi, futbolculuk döneminde bordo-beyazlı formayı giymiş, sonrasında altyapı antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuş bir isim. Kulüpten ayrıldıktan sonra Menemen FK ve Karşıyaka'da antrenörlük deneyimi yaşayan İzgi, bu tecrübelerini Bandırmaspor'a geri taşımayı hedefliyor.

Yönetimin tercih sebepleri ve beklentiler:

Resmi açıklamada, İzgi ve ekibine görevlerinde başarılar dilenirken takıma sağlayacakları katkının önemine vurgu yapıldı. Yönetimin içerden bir isme yönelmesi, kulüp kültürüne hızlı adaptasyon ve saha içi istikrarı yeniden tesis etme beklentisiyle örtüşüyor. Teknik kadrodaki değişikliğin hedefi; kısa vadede performans toparlaması, uzun vadede ise takım kimliğinin güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Bandırmaspor taraftarları ve camia, sezonun geri kalan bölümünde İzgi yönetiminde yapılacak hamleleri yakından takip edecek. Kulübün resmi duyurusunda yeni teknik heyetin görevinde başarılar dilenerek, takımın seans ve programlarının yakın zamanda açıklanacağı bildirildi.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN BANDIRMASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MUSTAFA İZGİ GETİRİLDİ.