Antrenmanın ayrıntıları:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti ve çalışma planı takımın fiziksel ve taktik uyumuna odaklandı.

İdman dinamik ısınma ile başladı; sonrasında iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla oyuncuların top hakimiyeti ve hızlı karar verme yetileri test edildi. Çalışmanın devamında savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Oyun temelli bitiriş ve planlanan son idman:

Antrenman, sahada oynanan üç takımlı turnuva ile sonlandırıldı; bu bölümde oyuncular hem rekabet ortamında reaksiyonlarını gösterdi hem de hücum-savunma dengesi çalışıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.45’te yapacağı idmanla tamamlayacak.

Takımın bugünkü programı, maç temposuna adaptasyon ve oyun içi rollerin pekiştirilmesine yöneliktir; teknik ekip bu son idmanlarda kadro tercihleri ve maç planı üzerinde son ayarlamaları yapacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.