Denizli eğitim camiasında büyük kayıp: sınıf öğretmeni Selmin Baş vefat etti

Denizli eğitim camiasında taziye:

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Özgür İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Selmin Baş’ın vefat ettiğini duyurdu. Haber, kentteki eğitim çevrelerinde derin üzüntü oluşturdu.

müdürlüğün taziye mesajı:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Osman Özgür İlkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenimiz Selmin Baş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

eğitim çevresinde yankıları:

Açıklama, okul ve kentteki eğitim kurumları tarafından paylaşılarak taziye ve başsağlığı dilekleri iletildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mesajı resmi taziye niteliği taşıyor ve meslektaşları ile öğrencileri arasında üzüntüye neden oldu.

SINIF ÖĞRETMENİ SELMİN BAŞ