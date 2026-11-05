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Elazığ’da sağlık hizmetleri izleme ve değerlendirme sistemi masaya yatırıldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi' toplantısında hizmet kalitesi, mali sürdürülebilirlik ve memnuniyet göstergelerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ’da sağlık hizmetleri izleme ve değerlendirme sistemi masaya yatırıldı

toplantının kapsamı:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi merkezi bir gündem maddesi olarak ele alındı. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlık etti; hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve hastane idarecileri katılımcılar arasında yer aldı.

değerlendirilen ana alanlar:

Toplantıda sistemin sunduğu imkanlar doğrultusunda, bağlı sağlık kurumlarının hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik, çalışan ve kaynak verimliliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyeti göstergelerinin takip ve değerlendirmeleri yapıldı. Katılımcılar mevcut verilerin yorumlanması ve raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

sistemin beklentileri ve izleme:

Görüşmelerde, sistemin kurum içi performans takibini kolaylaştırarak kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca izlemenin düzenli raporlamayla birleşmesi halinde hizmet kalitesi ve memnuniyet ölçümlerinin daha şeffaf ve karşılaştırılabilir hale geleceği belirtildi. Toplantı, izleme ve değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik adımların planlanmasıyla sonlandırıldı.

ELAZIĞ’DA SAĞLIKTA İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TOPLANTISI

ELAZIĞ’DA SAĞLIKTA İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TOPLANTISI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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