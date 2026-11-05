Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Leiden sıralamasında istikrarlı yükselişini sürdürdü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Leiden başarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), uluslararası akademik görünürlüğünü artırmaya devam ederek CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarında kayda değer bir ilerleme kaydetti. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yayımlanan değerlendirme, kurumların bilimsel yayın performansları ve atıf etkileri üzerinden yapılan kıyaslamaları içeriyor; SCÜ bu değerlendirmelerde hem dünya hem de Avrupa ölçeğinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

Leiden değerlendirmesi ve sıralama verileri:

SCÜ, dünya sıralamasında son üç yılda sürekli bir iyileşme gösterdi. 2024 yılında bin 504 üniversite arasında bin 304’üncü sırada bulunan üniversite, 2025'te bin 594 üniversite arasından bin 257’nci sıraya yükseldi ve 2026 sonuçlarında bin 618 üniversite içinden bin 220’nci sıraya çıktı. Avrupa ölçeğinde de benzer bir ilerleme gözlemlendi: 2024'te 491 üniversite arasında 424’üncü, 2025'te 507 üniversite arasında 397’nci ve 2026'da 512 üniversite içinde 380’inci sıraya ulaşıldı.

Ulusal konum ve rekabet:

Türkiye’den Leiden değerlendirmesine dahil edilen üniversite sayısı 2025'teki 45'ten 2026'da 50'ye yükselirken, SCÜ bu artan katılım ve yoğunlaşan rekabete rağmen ulusal düzeydeki konumunu korudu. SCÜ, CWTS Leiden Ranking 2026 değerlendirmesinde Türkiye genelinde 28’inci sıradaki yerini sürdüreceğini göstererek sürdürülebilir akademik performansını teyit etti.

Bu sonuçlar, üniversitenin bilimsel yayın hacmi ve atıf etkinliğini güçlendirmeye yönelik çabalarının somut bir karşılığı niteliğinde. SCÜ'nün uluslararası sıralamalarda istikrarlı tırmanışı, kurumun araştırma üretkenliğini ve akademik etki alanını genişletme yönündeki çalışmalarını yansıtıyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SCÜ) SON YILLARDA ARTIŞ GÖSTEREN EĞİTİM KALİTESİNİN KARŞILIĞINI ALDI. SCÜ DÜNYA SIRALAMASINDA Kİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA 2024-2026 YILLARINDA YAKLAŞIK 100 ÜNİVERSİTEYİ GEÇTİ.