Okul yöneticilerine kriz yönetimi ve psikososyal koruma eğitimi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Zafer Salonu'nda düzenlenen eğitimde, okul müdürleri psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale konularında bilgilendirildi. Programın odağı, okul ortamlarında ortaya çıkabilecek kriz ve travmatik olayların erken tespiti ile bunlara karşı alınacak önlemler ve müdahale yöntemleriydi.

eğitimin içeriği ve uygulama başlıkları:

Eğitimde katılımcılara, kriz ve travmatik durumların erken aşamada fark edilmesi, risklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması üzerinde duruldu. Program kapsamında okul risk haritalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, psikososyal koruma ve kriz müdahale ekiplerinin görev ve sorumlulukları ile kriz anında izlenecek müdahale basamakları detaylandırıldı.

Ayrıca katılımcılara uygulamalı örnekler üzerinden psikolojik ilk yardım teknikleri, yasal bildirim süreçleri ve kriz sonrası yürütecekleri psikososyal destek çalışmaları anlatıldı. Uygulamalı yaklaşımlar, okul yöneticilerinin sahada hızlı ve düzenli müdahale edebilmesi amaçlandı.

öğrenci refahı ve özel risk konuları:

Eğitimde akran zorbalığı, ihmal ve istismar, kayıp ve yas gibi öğrencilerin psikososyal iyilik hâlini etkileyen konular da ele alındı. Örnek olay incelemeleriyle yöneticilere bu tür durumlarda üstlenmeleri gereken sorumluluklar, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve doğru iletişim yöntemleri aktarıldı.

Program sırasında krizlere müdahale etmenin yanı sıra, krizlerin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Eğitimle hedeflenen, okul yöneticilerinin psikososyal riskleri tanıma, gerekli önlemleri alma ve kriz durumlarında etkili müdahalede bulunma becerilerini geliştirmek ve okullarda güvenli, destekleyici bir eğitim ortamını güçlendirmektir.

Katılımcıların muhtemel kriz durumlarına hazırlıklı olmalarının sağlanması ve müdahale süreçlerini doğru şekilde yürütmelerinin önemi eğitim boyunca tekrarlandı.

KÜTAHYA'DA OKUL MÜDÜRLERİNE PSİKOSOSYAL KORUMA VE KRİZ MÜDAHALE EĞİTİMİ