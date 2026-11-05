Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,2902 +0,07%
Bist 11.459,64 -0,16%
Altın Gram 6.670,21 +1,78%
EUR/USD 1,1226 -0,08%
Brent Petrol 96,18 +1,65%
--°

Gezici kütüphane akdizgin'de öğrencilere kitap kapısını açtı

Gezici Kütüphane Projesi, Güçlükonak'ta Akdizgin İlkokulu ve Ortaokulunda durarak kitapları çocukların ayağına götürüyor ve okuma alışkanlığını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gezici kütüphane akdizgin'de öğrencilere kitap kapısını açtı

Gezici kütüphane köy köy, okul okul ilerliyor:

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde başlatılan Gezici Kütüphane Projesi, çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yeni durağı olan Akdizgin İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen ziyaret, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kütüphane aracının okul bahçesine gelmesiyle birlikte çocuklar raflarda yer alan farklı türlerdeki kitapları inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerde heyecan ve yeni keşifler:

Etkinlik sırasında öğrenciler, edebiyattan bilime, sanattan diğer bilgi alanlarına kadar uzanan yayımlarla tanıştı. Bu tanışma sadece kitap okuma deneyimi sunmakla kalmayıp, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesi, merak duygusunun artması ve araştırma isteğinin teşvik edilmesine de katkı sağlıyor. Kütüphane aracına gösterilen yoğun ilgi, projenin bölgedeki ihtiyaçlara cevap verdiğini ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırdığını gösterdi.

Eğitimde fırsat eşitliği ve sürdürülebilir hedefler:

Projenin amacı, kitaplara ulaşma imkânı sınırlı olan çocuklara doğrudan hizmet etmek ve eğitimde fırsat eşitliğine destek vermektir. Gezici Kütüphane, Güçlükonak’ın farklı noktalarında yeni duraklar oluşturarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve çocukların bilgiye, kitaba ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı hedefliyor. Okul ziyaretleri ve yerleşim yerlerine yapılan seferlerle projenin bölgedeki kalıcı etkisinin artması bekleniyor.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK, EĞİTİMDE FIRSAT...

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENCİLERİN BİLGİYE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN GEZİCİ KÜTÜPHANE PROJESİ, YENİ DURAKLARINDA ÇOCUKLARLA BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şuhut’ta veliler kitap tahliliyle ebeveynlik ve iletişimi konuştu
images

Yeni dekan göreve başladı: Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin Erzincan Binali Yıldırım...
images

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Leiden sıralamasında istikrarlı yükselişini sürdür...
images

Okul yöneticilerine kriz yönetimi ve psikososyal koruma eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahte içki operasyonlarına 121 şüpheli: çok sayıda etil alkol ve imalathane ele geçirildi

Emniyet müdürü Fahri Aktaş mahalle buluşmasında esnafın sesi oldu

Amca mahkemede: 'gazi'ye kendimi korumak için ateş ettim, çok pişmanım

Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2026'ya kadar

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam