Gezici kütüphane akdizgin'de öğrencilere kitap kapısını açtı

Gezici kütüphane köy köy, okul okul ilerliyor:

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde başlatılan Gezici Kütüphane Projesi, çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yeni durağı olan Akdizgin İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen ziyaret, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kütüphane aracının okul bahçesine gelmesiyle birlikte çocuklar raflarda yer alan farklı türlerdeki kitapları inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerde heyecan ve yeni keşifler:

Etkinlik sırasında öğrenciler, edebiyattan bilime, sanattan diğer bilgi alanlarına kadar uzanan yayımlarla tanıştı. Bu tanışma sadece kitap okuma deneyimi sunmakla kalmayıp, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesi, merak duygusunun artması ve araştırma isteğinin teşvik edilmesine de katkı sağlıyor. Kütüphane aracına gösterilen yoğun ilgi, projenin bölgedeki ihtiyaçlara cevap verdiğini ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırdığını gösterdi.

Eğitimde fırsat eşitliği ve sürdürülebilir hedefler:

Projenin amacı, kitaplara ulaşma imkânı sınırlı olan çocuklara doğrudan hizmet etmek ve eğitimde fırsat eşitliğine destek vermektir. Gezici Kütüphane, Güçlükonak’ın farklı noktalarında yeni duraklar oluşturarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve çocukların bilgiye, kitaba ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı hedefliyor. Okul ziyaretleri ve yerleşim yerlerine yapılan seferlerle projenin bölgedeki kalıcı etkisinin artması bekleniyor.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENCİLERİN BİLGİYE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN GEZİCİ KÜTÜPHANE PROJESİ, YENİ DURAKLARINDA ÇOCUKLARLA BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR.