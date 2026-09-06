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Denizli İdman Yurdu açılıştan 1 puanla döndü: Altay deplasmanında 1-1

Denizli İdman Yurdu, Nesine 3. Lig 2. Grup ilk haftasında Altay deplasmanında 1-1 berabere kalarak sezona bir puanla başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli İdman Yurdu açılıştan 1 puanla döndü: Altay deplasmanında 1-1

maç özeti:

Denizli İdman Yurdu, Nesine 3. Lig 2. Grup ilk hafta maçında deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin ilk yarıda öne geçmesi ve konuk takımın ikinci yarıdaki baskısıyla öne çıkan bir tempoya sahne oldu.

goller ve kritik anlar:

Maça istediği gibi başlayamayan Denizli temsilcisi, 21. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İdman Yurdu beraberlik için baskısını artırdı. Maçın 77. dakikasında sahneye çıkan Mustafa Arda Mutlu, kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.

sonuç ve değerlendirme:

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı; Denizli İdman Yurdu için ikinci yarıdaki reaksiyon, ilerleyen haftalar adına olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP İLK HAFTA MÜCADELESİNDE ALTAY DEPLASMANINA KONUK OLAN DENİZLİ İDMAN YURDU...

NESİNE 3. LİG 2. GRUP İLK HAFTA MÜCADELESİNDE ALTAY DEPLASMANINA KONUK OLAN DENİZLİ İDMAN YURDU, GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMADAN 1-1'LİK EŞİTLİKLE AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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