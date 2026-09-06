Kocaelispor'dan evinde 1-0 galibiyet: Aye'nin golü üç puanı getirdi

Kocaelispor 1-0 Samsunspor

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor, konuk ekip Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 26. dakikada Florian Aye'den gelirken ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

maçtan dakikalar:

İkinci yarıda Kocaelispor birçok pozisyon üretti. 49. dakikada Berkan'ın sol kanada ortasında Makana Baku'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti. 53. dakikada Berkan'ın soldan ortasında Sousa topu önüne alamadı; savunmadan seken topa vuran Susoho'nun şutu üstten dışarı gitti. 54. dakikada Baku'nun çaprazdan sert denemesi az farkla auta çıktı. 68. dakikada Haidara'nın ara pasında Baku kaleyi düşündü ancak savunmada Guarino ile birlikte hareket eden Okan Kocuk ayaklarıyla müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 86. dakikada Metehan Altunbaş kaleciyle karşı karşıya aşırtma denedi; Okan meşin yuvarlağı kurtardı ve skorun değişmesini engelledi.

kadrolar ve sonuç:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Mert Bulut

Kocaelispor (11): Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Uğur Kaan Yıldız (Mahamadou Susoho dk. 46), Cafumana Show, Berkan Kutlu (Tobias Gulliksen dk. 68), Gonçalo Sousa (Emir Ortakaya dk. 90), Daniel Agyei (Makana Baku dk. 46), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 81). Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Samsunspor (11): Okan Kocuk, Josafat Mendes, Logi Tomasson, Gabriele Guarino, Samed Onur (Enes Albak dk. 68), Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan (Igor Drapinski dk. 77), Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Sekongo (Strahinja Erakovic dk. 88). Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Bayazıt, Mustafa Tan. Teknik direktör: Thorsten Fink.

Gol: Florian Aye (dk. 26) (Kocaelispor)

Sarı kart: Massadio Haidara (Kocaelispor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA KOCAELİSPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.