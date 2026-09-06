Dolar 48,4282 +0,03%
Euro 56,2445 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,07 -1,39%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kocaelispor'dan evinde 1-0 galibiyet: Aye'nin golü üç puanı getirdi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor, Florian Aye'nin 26. dakikadaki golüyle Samsunspor'u 1-0 yenerek evinde üç puanı aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor'dan evinde 1-0 galibiyet: Aye'nin golü üç puanı getirdi

Kocaelispor 1-0 Samsunspor

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor, konuk ekip Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 26. dakikada Florian Aye'den gelirken ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

maçtan dakikalar:

İkinci yarıda Kocaelispor birçok pozisyon üretti. 49. dakikada Berkan'ın sol kanada ortasında Makana Baku'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti. 53. dakikada Berkan'ın soldan ortasında Sousa topu önüne alamadı; savunmadan seken topa vuran Susoho'nun şutu üstten dışarı gitti. 54. dakikada Baku'nun çaprazdan sert denemesi az farkla auta çıktı. 68. dakikada Haidara'nın ara pasında Baku kaleyi düşündü ancak savunmada Guarino ile birlikte hareket eden Okan Kocuk ayaklarıyla müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 86. dakikada Metehan Altunbaş kaleciyle karşı karşıya aşırtma denedi; Okan meşin yuvarlağı kurtardı ve skorun değişmesini engelledi.

kadrolar ve sonuç:

Stat: Kocaeli
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Mert Bulut

Kocaelispor (11): Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Uğur Kaan Yıldız (Mahamadou Susoho dk. 46), Cafumana Show, Berkan Kutlu (Tobias Gulliksen dk. 68), Gonçalo Sousa (Emir Ortakaya dk. 90), Daniel Agyei (Makana Baku dk. 46), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 81). Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Samsunspor (11): Okan Kocuk, Josafat Mendes, Logi Tomasson, Gabriele Guarino, Samed Onur (Enes Albak dk. 68), Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan (Igor Drapinski dk. 77), Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Sekongo (Strahinja Erakovic dk. 88). Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Bayazıt, Mustafa Tan. Teknik direktör: Thorsten Fink.

Gol: Florian Aye (dk. 26) (Kocaelispor)
Sarı kart: Massadio Haidara (Kocaelispor)

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA KOCAELİSPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR&#039;U 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA KOCAELİSPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hüseyin Çimşir: sihirli değnek yok, oyuncuların reaksiyonu belirledi
images

Bülent Korkmaz: art arda gelen talihsizlikler performansımızı gölgeliyor
images

Sivasspor'un ilk galibiyeti sonrası Taşdemir'den uyarı: bu lig kolay değil
images

Filenin sultanları İstanbul'da tarihi art arda ikinci Avrupa zaferini kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı