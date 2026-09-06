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sivasspor manaj ve kamil fidan'la ado antalya'da üç puanı aldı

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında ADO Antalya'da Sivasspor'a 2-1 yenildi; Kamil Fidan ve Manaj'ın golleri galibiyeti getirdi, Pedrinho gol kaydetti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

sivasspor manaj ve kamil fidan'la ado antalya'da üç puanı aldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Antalyaspor 1-2 Sivasspor ile sahasında mağlup oldu. Karşılaşma ADO Antalya Stadı'nda oynandı ve iki ekip de maç boyunca skoru belirleyecek anlara imza attı. Sivasspor adına Kamil Fidan ve Manaj ağları havalandırırken, Antalyaspor'un tek golünü Pedrinho kaydetti.

maçtan dakikalar:

20. dakikada Manaj'ın ara pasında Kamil Fidan ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Sivasspor'u öne geçirdi. (0-1)

38. dakikada Antalyaspor defansından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Pedrinho sert bir şutla ağları buldu ve skor 1-1 oldu.

61. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortada Manaj'ın kafa vuruşu ile Sivasspor yeniden öne geçti. (1-2)

76. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda tehlike yaratan topu Murat çizgi önünde uzaklaştırdı.

81. dakikada Da Costa, ceza sahasında Okan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi; 82. dakikada penaltıyı kullanan Da Costa topu üstten dışarı gönderdi ve fırsat kaçtı.

kadrolar, hakem ve kartlar:

Stat: ADO Antalya

Hakemler: Kaan Kara, Onur Gülter, Harun Terin

Antalyaspor: Fotis Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz (Ahmet Sağat dk. 72), Soner Dikmen (Mevlüt Şimşek dk. 79), Bünyamin Balcı, Nuno Da Costa, Pedrinho, Francis Nzaba, Erdoğan Yeşilyurt (Güray Vural dk. 59), Samet Karakoç, Safuri (Samet Yalçın dk. 72), Van de Streek (Doğukan Sinik dk. 59). Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Appindangoye, Süleyman Özdamar (Okan Erdoğan dk. 45+1), Uğur Çiftçi, Mohammed (Salih Kavrazlı dk. 78), Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 37), Amilton (Ethemi dk. 78), Burak Kapacak (Yusuf Cihat Çelik dk. 78), Manaj. Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Kamil Fidan (dk. 20), Pedrinho (dk. 38), Manaj (dk. 61).

Sarı kartlar: Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı (Antalyaspor); Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Amilton, Manaj, Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor).

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA SİVASSPOR&#039;A 2-1 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA SİVASSPOR'A 2-1 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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