Turgay Şengönül yeniden başkan seçildi: MHP Malatya'da birlik vurgusu

Turgay Şengönül güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15. olağan Malatya il kongresinde Turgay Şengönül yeniden il başkanı seçildi. Kongre, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı ve divan başkanlığını MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu üstlendi.

Şengönül, kongrede yaptığı konuşmada teşkilatın liderlik çizgisinden sapmayacağını vurgulayarak, lider olarak Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı, siyasi feraset ve kararlı duruşun Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti. Teşkilatın istikametinden ayrılmadan çalışmaya devam edeceğini belirtti ve Malatya teşkilatı adına liderine bağlılık sözü verdi.

Kadın ve gençlik vurgusu:

Şehitler anıldıktan sonra kadınların ve gençlerin teşkilattaki rolüne dikkat çekildi. Şengönül, katılımcılara hitaben Nene Hatun'un cesareti, Kara Fatma'nın kararlılığı ve Şerife Bacı'nın fedakarlığını anımsatarak kadınların ve gençlerin hareket içindeki önemini öne çıkardı. Kongre sonrası kırgınlıkların geride bırakılacağı, teşkilat içinde kenetlenme ve Malatya'nın her köşesindeki gönüllere dokunma hedefinin süreceği belirtildi.

Hedefler, saha çalışmaları ve yeni yönetim:

Divan başkanı ve milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, deprem sürecinde yürütülen çalışmalar ile teşkilatın saha faaliyetlerine değindi. Fendoğlu, ülkücülüğün sadece seçim döneminde hatırlanan bir kimlik olmadığını, zorlu zamanlarda belli olan sadakat olduğunu vurguladı ve 2018'den itibaren Malatya'da yeni bir dönemin açıldığını, 20 yıl aradan sonra TBMM'ye bir milletvekili gönderildiğini hatırlattı. Hedefin yalnızca milletvekili çıkarmak olmadığını, Güçlü Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Malatya'nın her köşesinde ve her hanesinde hissedilir olmasının amaçlandığını söyledi.

MHP İl Başkanı Turgay Şengönül başkanlığındaki MHP İl Yönetim Kurulu'na seçilen isimler şunlar: Uğur Sevim, Serkan Taztepe, Yusuf Gülezgin, Emre Metin, Suat Ceyhan, Erhan Işık, Şevket Keskin, Eymenur Kaya, Erman Kılınç, Hüseyin Alibey, Adem Çiçek, Cüneyt Özağaç, Bahri Güzel, Ömer Bozkurt, Gazi Dinç, Naim Özdemir, Erhan Kırlıoğlu, Mustafa Sefa Bulgurlu, Kürşat Ekici, Ramazan Soylu, Kürşat Ayaydın, Cengiz Günaydın, Hasan Basri Yüksel, Mehmet Erton, Yavuz Gezici, Tayfur Kartal, Cihan Bahşi, Erdal Ulak, Tuncay Kandemir, Hacı Koç, Börteçine Onur, Alper Çelik, Ahmet Bayri, Hakan Baydoğan, Şinasi Sucu, Mehmet Çakanyıldırım, Ünal Serin, Cafer Fuat Karataş, Sinan Aydın, Ahmet İlhan, Bülent Kaya, Ahmet Sinan Özdemir, Aysel Karataş Kürçe, Mehmet Fendoğlu, İbrahim Halil Timur, Birkan Kılıççelik, Selçuk Avşar ve Kenan Sağdıç.

Kongreye katılanlar arasında MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MHP MYK Üyesi Nazif Koray Nügü, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Sefi, MHP eski il başkanları Fahri Yüksel ve Ömer Ekici, MHP eski MYK üyesi Eyüp Gönültaş, sendika başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili yer aldı.

Kongre, teşkilat içi birlik ve sahadaki etkinliklerin güçlendirilmesi hedefiyle tamamlandı ve yeni yönetimin önümüzdeki süreçte Malatya'da faaliyetlerini yoğunlaştıracağına dair kararlılık öne çıktı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN (MHP) MALATYA 15. OLAĞAN MALATYA İL KONGRESİ'NDE TURGAY ŞENGÖNÜL, GÜVEN TAZELEYEREK BAŞKAN SEÇİLDİ.