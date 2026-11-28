Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyonu Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte gerçekleştirdi.

operasyonun yürütülüşü:

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, ekipler istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen noktaya operasyon düzenledi. Arama ve incelemeler sonucunda çok sayıda kaçak ürün ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 850 paket gümrük kaçağı sigara, 32 kilo nargile tütünü, 10 adet telefon, 63 kilo çay, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 250 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin detaylı incelenmesi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Jandarma yetkilileri, benzer faaliyetlerin engellenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.

ŞANLIURFA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU