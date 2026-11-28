Nevşehir'de Tatlarin kavşağında kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, Havalimanı yolu üzerindeki Tatlarin Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgilere göre, iki araç kavşakta çarpıştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera kayıtları, kazanın oluş şekline dair önemli ayrıntılar içeriyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücü hafif yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından her iki sürücü de Acıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI. KAZA ANI ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.