Denizli'de din hizmetleri ve sosyal dayanışma gözden geçirildi

ziyaretin gündemi:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen dinî hizmetler, hayır faaliyetleri ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ev sahipliği yaptı.

Görüşmede, cami ve Kur’an kursu hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik dinî ve manevi rehberlik faaliyetleri üzerinde duruldu. İl Müftülüğü tarafından sürdürülen programların hizmete erişim ve etkililiği değerlendirildi.

hizmetlerin kapsamı ve toplumsal etkileri:

Toplantıda, kent genelinde devam eden faaliyetlerin toplumun farklı kesimlerine ulaşımı ve sosyal dayanışmayı güçlendirme hedefi tartışıldı. İl Müftülüğü yetkilileri, yürütülen çalışmaları Vali Köşger’e kapsamlı şekilde aktardı.

Vali Köşger, sunulan bilgi ve yürütülen hizmetler dolayısıyla İl Müftüsü Pamuklu ile ekibine teşekkür etti; din hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin önemine vurgu yaptı.

taziye ve karşılıklı teşekkür:

Ziyaret sırasında Köşger, kısa süre önce babasını kaybeden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’ya başsağlığı dileklerini iletti. Köşger, merhuma Allah’tan rahmet, Pamuklu ve ailesine sabır diledi.

İl Müftüsü Pamuklu ise taziye dilekleri ve ziyaret nedeniyle Vali Köşger’e teşekkür etti; karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin kentteki dinî ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

VALİ KÖŞGER’DEN MÜFTÜ PAMUKLU’YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ