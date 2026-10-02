Dolar 49,1343 +0,12%
Euro 55,2913 +0,14%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.657,50 +0,29%
EUR/USD 1,1249 +0,03%
Brent Petrol 102,10 -0,21%
--°

Denizli'de din hizmetleri ve sosyal dayanışma gözden geçirildi

Vali Yavuz Selim Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek Denizli'de yürütülen dinî hizmetler, hayır faaliyetleri ve sosyal çalışmaların değerlendirilmesini dinledi; Pamuklu'ya taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de din hizmetleri ve sosyal dayanışma gözden geçirildi

ziyaretin gündemi:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen dinî hizmetler, hayır faaliyetleri ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ev sahipliği yaptı.

Görüşmede, cami ve Kur’an kursu hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik dinî ve manevi rehberlik faaliyetleri üzerinde duruldu. İl Müftülüğü tarafından sürdürülen programların hizmete erişim ve etkililiği değerlendirildi.

hizmetlerin kapsamı ve toplumsal etkileri:

Toplantıda, kent genelinde devam eden faaliyetlerin toplumun farklı kesimlerine ulaşımı ve sosyal dayanışmayı güçlendirme hedefi tartışıldı. İl Müftülüğü yetkilileri, yürütülen çalışmaları Vali Köşger’e kapsamlı şekilde aktardı.

Vali Köşger, sunulan bilgi ve yürütülen hizmetler dolayısıyla İl Müftüsü Pamuklu ile ekibine teşekkür etti; din hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin önemine vurgu yaptı.

taziye ve karşılıklı teşekkür:

Ziyaret sırasında Köşger, kısa süre önce babasını kaybeden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’ya başsağlığı dileklerini iletti. Köşger, merhuma Allah’tan rahmet, Pamuklu ve ailesine sabır diledi.

İl Müftüsü Pamuklu ise taziye dilekleri ve ziyaret nedeniyle Vali Köşger’e teşekkür etti; karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin kentteki dinî ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

VALİ KÖŞGER’DEN MÜFTÜ PAMUKLU’YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

VALİ KÖŞGER’DEN MÜFTÜ PAMUKLU’YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Babasının Anadol'u restore edip çocukluk sokaklarına geri getirdi
images

Çermik'te büyüklerin günü: Karamehmetoğlu'ndan kutlama ve teşekkür
images

Babadağ'da şarkılar eşliğinde anılar canlandı: başkan Kumral huzurevi sakinleriy...
images

Denetleme başkanı Batman'da: vali Ekrem Canalp ile çalışmaların seyri ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakkari'de kaygan zeminde kontrolden çıkan Irak plakalı araç bariyerlere asılı kaldı

Yılancı Kemal mutfaktaki iki metrelik karayılanı dört saatte çıplak elle yakaladı

Polis baskını: Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Yüreklere vatan sevgisi: Yüksekovalı gaziler öğrencilerle buluştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı