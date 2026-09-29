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Denizli'de ideal din görevlisi anlatıldı: örnek şahsiyet ve sorumluluk öne çıktı

Denizli'de düzenlenen konferansta tarihçi-yazar Mustafa Turan, din görevlilerinin örnek şahsiyet ve sorumluluk bilinciyle yetişmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Denizli'de ideal din görevlisi anlatıldı: örnek şahsiyet ve sorumluluk öne çıktı

Konferansın ayrıntıları:

Denizli İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen "İdeal Din Görevlisi Nasıl Olmalı?" konulu konferans, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programın konuşmacısı tarihçi-yazar Mustafa Turan oldu ve etkinlik katılımcıların yoğun ilgisiyle izlendi.

Açılış ve il müftüsünün mesajı:

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok açış konuşmasını yaptıktan sonra, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu söz alarak din görevlilerinin toplumdaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pamuklu, özellikle genç neslin yetişmesinde din görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirterek şunları söyledi: "Coğrafyamızın ateş çemberine dönüştüğü bir dönemde, ateşin içine düşmek üzere olan genç nesli ve Müslümanları gelecekte koruyacak olanların din gönüllüleri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve görevlerinizi büyük bir bilinç ve sorumlulukla yerine getirmeniz bizim için büyük önem taşıyor."

Mustafa Turan'ın sunumu ve temel vurgu:

Tarihçi-yazar Mustafa Turan, konuşmasında Hz. Muhammed’in hayatının Müslümanlar için bir rehber olduğunu vurguladı. Turan, Peygamber Efendimizin örnekliğini merkez alan yaklaşımı şu sözlerle dile getirdi: "Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnektir, en güzel önderdir, en güzel öncüdür, en güzel ölçüdür. Cenab-ı Hak, Ahzâb Suresi’nin 21. ayetinde Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek bulunduğunu bildiriyor. Bizim referansımız, saadet anlayışımız ve hizmet anlayışımız Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’ın hayatıdır."

Turan ayrıca ideal din görevlisinin yalnızca mesleki bilgiye sahip olmasının yeterli olmadığını, temsil ettikleri değerleri davranışlarıyla da göstermeleri gerektiğini belirtti. Konferansta ideal din görevlisinde aranması gereken özellikler arasında örnek şahsiyet, sorumluluk bilinci ve hizmet anlayışı öne çıkarıldı.

Konferans, Mustafa Turan’a günün anısına hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Programa, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi eski Genel Müdürü Dr. Halil Hayıt, İl Müftü Yardımcıları Dr. Mustafa Solhan ve Sema Özbakış, şube müdürleri, akademi kursiyerleri ile din görevlileri katıldı.

DENİZLİ’DE “İDEAL DİN GÖREVLİSİ NASIL OLMALI?” KONFERANSI DÜZENLENDİ

DENİZLİ’DE “İDEAL DİN GÖREVLİSİ NASIL OLMALI?” KONFERANSI DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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