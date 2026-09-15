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Siverek'te alev alan yolcu otobüsünde sürücünün hızlı müdahalesi faciayı önledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 07 CCT 130 plakalı otobüste çıkan yangında sürücünün erken müdahalesiyle tüm yolcular güvenle tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te alev alan yolcu otobüsünde sürücünün hızlı müdahalesi faciayı önledi

Siverek'te otobüs yangını ve tahliye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, Siverek'ten Diyarbakır istikametine giden 07 CCT 130 plakalı Star Batman yolcu otobüsünde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının gelişimi ve ilk müdahale:

Yangını fark eden sürücü aracı hızla yol kenarına çekti ve otobüsteki yolcuları derhal tahliye etti. Sürücünün zamanında ve soğukkanlı davranışı sayesinde alevler büyümeden yolcular güvenli bir alana alındı. Tahliyeyi takiben alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı.

İtfaiye müdahalesi ve son durum:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma bilgisi kaynak açıklamasında yer almadı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Bu tür olaylarda sürücülerin hızlı ve doğru müdahalesi, araç içi güvenlik prosedürlerinin uygulanması ve itfaiye ekiplerinin zamanında sevki hayati önem taşıyor. Yetkililer yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

OTOBÜSTEN ÇIKAN DUMANLAR

OTOBÜSTEN ÇIKAN DUMANLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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