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Denizli'de kulüplerin kurumsal kapasitesi seminerle güçlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bakanlık yetkililerinin katıldığı seminer, 7405 sayılı kanun çerçevesinde kulüplerin mevzuat ve işleyişini aydınlattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'de kulüplerin kurumsal kapasitesi seminerle güçlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde bilgilendirme semineri yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri Bilgilendirme Semineri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla Denizli'de gerçekleştirildi. Program, kapsamı ve içeriği itibarıyla Denizli'de ilk olma özelliği taşıyor ve şehirdeki spor kulüplerinin işleyişine ilişkin temel konulara odaklandı.

Seminer, 13 Ekim Salı günü sabah saatlerinde başladı; Denizli'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ve yetkilileri programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan etkinlikte, kulüplerin faaliyet süreçleri, iş ve işlemleri ile mevzuata ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı.

il müdürünün vurguları:

Programın açılış konuşmasını yapan Süleyman Erdoğan, spor kulüplerinin gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Çocuklarımızı sporla buluşturmanız, onlara sporun yanında ahlakı, saygıyı, disiplini ve fair play anlayışını kazandırmanız son derece kıymetlidir. Denizli’de gençlerimizin sporla buluşmasını, altyapılarımızın güçlendirilmesini ve modern spor tesislerinin şehrimize kazandırılmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

bakanlık temsilcisinin sunumu ve uygulama bilgilerinin aktarımı:

Seminer için Denizli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hacer Akçacı, katılımcılara 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Akçacı, kulüplerin sorumlulukları, yürütmeleri gereken işlemler ve uygulamada dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi verdi ve gelen soruları yanıtladı.

Gün boyu süren etkinlikte yetkililer tarafından yapılan sunumlar, kulüplerin bilgi düzeyinin artırılmasına, iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesine ve kurumsal yapıların güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi. Katılımcılar, mevzuat uygulamaları ve bürokratik süreçlerle ilgili doğrudan muhataplardan açıklama alma fırsatı buldu.

Seminerin sonuçları, Denizli'deki spor kulüplerinin yönetişim ve faaliyet standartlarının yükseltilmesine yönelik somut adımların atılması için bir zemin oluşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, ilerleyen dönemde benzer bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

DENİZLİ GENÇLİK SPOR MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ERDOĞAN

DENİZLİ GENÇLİK SPOR MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ERDOĞAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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